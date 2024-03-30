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Рублёв Николай Дмитриевич

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Место рождения

Мосина, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

16.05.1926

Дата смерти

26.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1926

Отец: Рублёв Дмитрий Панфилович

Мать: Рублёва Мавра Фёдоровна

Мосина, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.07.1952

Дочь: Коробейникова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Рублёва Тамара Николаевна

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1958

Дочь: Гребёнкина Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Рублёва Тамара Николаевна

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Смерть
26.02.1967
Берёзовский, Березовский, Свердловская область
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