Рублёв Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения16.05.1926
Дата смерти26.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1926
Отец: Рублёв Дмитрий Панфилович
Мать: Рублёва Мавра Фёдоровна
Рождение ребёнка
30.07.1952
Дочь: Коробейникова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Рублёва Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
06.05.1958
Дочь: Гребёнкина Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Рублёва Тамара Николаевна
Смерть
26.02.1967