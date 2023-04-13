Lee Robert
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
United States
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
NY, NY United States
Смерть
1988
United States