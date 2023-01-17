Мамонтов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонтов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Хлопово Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

18.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлопово Городище, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1927 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1941 по 1942
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1942
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
18.07.1993
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