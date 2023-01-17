Мамонтов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти18.07.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931
Место жительства
С 1941 по 1942
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
С 1942
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
18.07.1993