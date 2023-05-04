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Александр Александрович

Место рождения

Редкино, Емельяновская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

До 1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Редкино, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Поручитель
Неизвестно
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
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Смерть
Неизвестно

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