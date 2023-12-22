Добрынина Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1960
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Добрынин Александр Иванович