Добрынина Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынина Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1960

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Добрынин Александр Иванович

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