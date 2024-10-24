Павлов Вячеслав Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиМежду ?.12.1941 и 17.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.1927
Дочь: (Павлова) Людмила Вячеславовна
Мать ребёнка: (Яхонтова) Надежда Михайловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Между ?.12.1941 и 17.01.1942