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Павлов Вячеслав Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Между ?.12.1941 и 17.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Яхонтова) Надежда Михайловна

Развод
Неизвестно

Жена: (Яхонтова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
29.08.1927

Дочь: (Павлова) Людмила Вячеславовна

Мать ребёнка: (Яхонтова) Надежда Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Между ?.12.1941 и 17.01.1942

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