Черкасова (Неровная) Антонина Васильевна
Место рождениясело Замиськое, Валковская община, Харьковская область, Украина
Дата рождения07.11.1957
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.11.1957
Отец: Неровный Василий Артемович
село Замиськое, Валковская община, Харьковская область, Украина
Бракосочетание
12.06.1978
Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
14.11.1979
Сын: Черкасов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Черкасов Александр Владимирович
Подольск, Одеська область
Рождение ребёнка
13.07.1982
Дочь: Бондаренко Юлия Александровна
Отец ребёнка: Черкасов Александр Владимирович
Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область