Черкасова (Неровная) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Неровная) Антонина Васильевна

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Место рождения

село Замиськое, Валковская община, Харьковская область, Украина

Дата рождения

07.11.1957

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1957

Отец: Неровный Василий Артемович

Мать: не указана

село Замиськое, Валковская община, Харьковская область, Украина
Бракосочетание
12.06.1978

Муж: Черкасов Александр Владимирович

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
14.11.1979

Сын: Черкасов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Черкасов Александр Владимирович

Подольск, Одеська область
Рождение ребёнка
13.07.1982

Дочь: Бондаренко Юлия Александровна

Отец ребёнка: Черкасов Александр Владимирович

Капустин Яр, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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