Шавлюга (Дульцева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавлюга (Дульцева) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

д. Ивангай Дуванский район

Дата рождения

24.11.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1918

Отец: Дульцев Григорий Матвеевич

Мать: Дульцева Анна Петровна

д. Ивангай Дуванский район
Рождение ребёнка
03.04.1940

Сын: Крылосов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Крылосов Павел Яковлевич

Аяз Дуванкульский район
Бракосочетание
22.02.1948

Муж: Шавлюга Владимир Васильевич

Янбайский с/с Дуванкульского района
Рождение ребёнка
01.04.1948

Сын: Шавлюга Петр Владимирович

Отец ребёнка: Шавлюга Владимир Васильевич

Аяз Дуванский район
Рождение ребёнка
27.01.1957

Сын: Шавлюга Василий Владимирович

Отец ребёнка: Шавлюга Владимир Васильевич

Аяз Дуванский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылосов Иван Павлович

Отец ребёнка: Крылосов Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылосов Павел Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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