Шавлюга (Дульцева) Екатерина Григорьевна
Место рожденияд. Ивангай Дуванский район
Дата рождения24.11.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1918
Отец: Дульцев Григорий Матвеевич
Мать: Дульцева Анна Петровна
д. Ивангай Дуванский район
Рождение ребёнка
03.04.1940
Сын: Крылосов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Крылосов Павел Яковлевич
Аяз Дуванкульский район
Бракосочетание
22.02.1948
Янбайский с/с Дуванкульского района
Рождение ребёнка
01.04.1948
Сын: Шавлюга Петр Владимирович
Отец ребёнка: Шавлюга Владимир Васильевич
Аяз Дуванский район
Рождение ребёнка
27.01.1957
Сын: Шавлюга Василий Владимирович
Отец ребёнка: Шавлюга Владимир Васильевич
Аяз Дуванский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крылосов Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно