Писарев Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Писарев Александр Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалевская Дарья Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно