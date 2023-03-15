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Писарев Василий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Писарев Александр Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалевская Дарья Васильева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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