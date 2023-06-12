Ламонов Виктор Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламонов Александр Викторович
Мать ребёнка: Ламонова (Хромых) Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1982
Сын: Ламонов Алексей Викторович
Мать ребёнка: Ламонова (Хромых) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
01.10.1985
Дочь: Ламонова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Ламонова (Хромых) Валентина Александровна