Ламонов Виктор Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламонов Виктор Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ламонов Илья Данилович

Мать: Ламонова (Ткаченко) Александра Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламонов Александр Викторович

Мать ребёнка: Ламонова (Хромых) Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ламонова (Хромых) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
19.02.1982

Сын: Ламонов Алексей Викторович

Мать ребёнка: Ламонова (Хромых) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
01.10.1985

Дочь: Ламонова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Ламонова (Хромых) Валентина Александровна

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