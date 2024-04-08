Боженова Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ульяна Фроловна
Отец ребёнка: Боженов Фрол Савельев
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Афросинья Фроловна
Отец ребёнка: Боженов Фрол Савельев
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Агафья Фроловна
Отец ребёнка: Боженов Фрол Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно