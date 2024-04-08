Боженова Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова Анна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ульяна Фроловна

Отец ребёнка: Боженов Фрол Савельев

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Афросинья Фроловна

Отец ребёнка: Боженов Фрол Савельев

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Агафья Фроловна

Отец ребёнка: Боженов Фрол Савельев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боженов Фрол Савельев

Смерть
Неизвестно
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