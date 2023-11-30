Бабаджанов Александр Давидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бабаджанов Давид
Мать: Горохова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1921
Дочь: Бабаджанова Анабель Александровна
Мать ребёнка: Коротеева Василина Наильевна
Рождение ребёнка
13.04.2019
Сын: Бабаджанов Лев Александрович
Мать ребёнка: Коротеева Василина Наильевна