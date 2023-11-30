Бабаджанов Александр Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабаджанов Александр Давидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бабаджанов Давид

Мать: Горохова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротеева Василина Наильевна

Рождение ребёнка
24.04.1921

Дочь: Бабаджанова Анабель Александровна

Мать ребёнка: Коротеева Василина Наильевна

Рождение ребёнка
13.04.2019

Сын: Бабаджанов Лев Александрович

Мать ребёнка: Коротеева Василина Наильевна

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