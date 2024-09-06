Горохова (Зайцева) Лидия Артемьевна
Место рожденияд. Костино, Россия
Дата рождения29.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1916
Отец ребёнка: Горохов Евгений Артемьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Горохов Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Горохов Евгений Артемьевич
Смерть
Неизвестно