Горохова (Зайцева) Лидия Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Зайцева) Лидия Артемьевна

Место рождения

д. Костино, Россия

Дата рождения

29.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Евгений Артемьевич

Рождение ребёнка
21.05.1916

Сын: Горохов Пётр Евгеньевич

Отец ребёнка: Горохов Евгений Артемьевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Горохов Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Горохов Евгений Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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