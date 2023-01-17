Брусилов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брусилов Николай Петрович

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Место рождения

Скуратово, Выгоничский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

11.10.1782

Дата смерти

21.05.1849

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Скуратово, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1790 по 1796
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1796 по 1821
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1821 по 1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1834 по 1849
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.05.1849
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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