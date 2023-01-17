Брусилов Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения11.10.1782
Дата смерти21.05.1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1790 по 1796
Место жительства
С 1796 по 1821
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1821 по 1834
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1834 по 1849
Смерть
21.05.1849