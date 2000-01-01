Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1876

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1897

Муж: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
12.03.1899

Сын: Пухов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
08.07.1901

Сын: Пухов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
16.11.1903

Дочь: София Алексеевна

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Пухов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
27.07.1910

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Пухов Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Пухов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
06.08.1916

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Пухов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович

Смерть
После 1948
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