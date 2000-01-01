Пухова (Шорохова) Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1876
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1897
Рождение ребёнка
12.03.1899
Сын: Пухов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1901
Сын: Пухов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
16.11.1903
Дочь: София Алексеевна
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
28.07.1906
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1910
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1913
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1913
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
06.08.1916
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Пухов Алексей Федорович
Смерть
После 1948