Рублёва (Овечкина) Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублёва (Овечкина) Евдокия Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Лукерья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Рублёв Лаврентий Петрович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Ксения Лаврентьвна

Отец ребёнка: Рублёв Лаврентий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Лаврентий Петрович

Смерть
Неизвестно
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