Васильев Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Мария