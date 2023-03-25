Васильев Николай Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Мария

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