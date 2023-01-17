Кличко Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кличко Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1961

Дата смерти

17.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.03.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.08.1986

Сын: Кличко Роман Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
17.08.1992
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