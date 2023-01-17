Кличко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1961
Дата смерти17.08.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.03.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
24.08.1986
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тяжинский, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
17.08.1992