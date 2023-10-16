Путилин Григорий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Путилин Антон Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Путилина) Матрена Григорьевна
Мать ребёнка: Путилина (2 жена) Христинья Николаевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Путилина) Настасья Григорьевна
Мать ребёнка: Путилина (2 жена) Христинья Николаевна
Смерть
Неизвестно