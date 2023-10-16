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Путилин Григорий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Путилин Антон Ефимович

Мать: Путилина Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина (2 жена) Христинья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путилина (2 жена) Христинья Николаевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Путилина) Матрена Григорьевна

Мать ребёнка: Путилина (2 жена) Христинья Николаевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Путилина) Настасья Григорьевна

Мать ребёнка: Путилина (2 жена) Христинья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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