Черняева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1930
Сын: Черняев Иван
Отец ребёнка: Черняев Николай
Рождение ребёнка
1932
Сын: Черняев Василий
Отец ребёнка: Черняев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Виктор
Отец ребёнка: Черняев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Черняев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Андрей
Отец ребёнка: Черняев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черняев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Александр
Отец ребёнка: Черняев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баринова Клавдия
Отец ребёнка: Черняев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Федор
Отец ребёнка: Черняев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Дмитрий
Отец ребёнка: Черняев Николай
Смерть
1974