Черняева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняева Прасковья

Черняева Прасковья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1930

Сын: Черняев Иван

Отец ребёнка: Черняев Николай

Рождение ребёнка
1932

Сын: Черняев Василий

Отец ребёнка: Черняев Николай

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Виктор

Отец ребёнка: Черняев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Черняев Николай

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Андрей

Отец ребёнка: Черняев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Александр

Отец ребёнка: Черняев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баринова Клавдия

Отец ребёнка: Черняев Николай

Ичалки, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Федор

Отец ребёнка: Черняев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Дмитрий

Отец ребёнка: Черняев Николай

Смерть
1974
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close