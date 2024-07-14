Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна

Место рождения

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

08.07.1911 ст.

Дата смерти

31.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1911 ст.

Отец: Колмогоров Михаил Георгиевич

Мать: Колмогорова (Изотова) Ефросиния Николаевна

Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Рождение ребёнка
?.04.1931

Сын: Юров Николай Агафонович

Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Рождение ребёнка
04.11.1932

Дочь: Бернова (Юрова) Нина Агафоновна

Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Рождение ребёнка
23.09.1935

Сын: Юров Владимир Агафонович

Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Юров Геннадий Агафонович

Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Калита (Юрова) Ирина Агафоновна

Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Рождение ребёнка
08.09.1946

Сын: Юров Виктор Агафонович

Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
01.12.1950

Сын: Юров Александр Агафонович

Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович

Смерть
31.01.1984
Омск, город Омск, Омская область

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