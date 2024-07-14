Юрова (Колмогорова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.07.1911 ст.
Дата смерти31.01.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1911 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.04.1931
Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1932
Дочь: Бернова (Юрова) Нина Агафоновна
Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1935
Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Калита (Юрова) Ирина Агафоновна
Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1946
Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1950
Сын: Юров Александр Агафонович
Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Рождение ребёнка
29.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юров Агафон (Агафангел) Петрович
Смерть
31.01.1984