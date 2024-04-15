Кулагин Филипп Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
22.07.1878 ст.
Сын: Кулагин Трофим Филиппович
Мать ребёнка: Кулагина Любовь Федоровна
Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Шарапов хутор
Смерть
Неизвестно