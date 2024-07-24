Юрочкина (Захаренко) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захаренко Иван Пантелеймонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Юрочкин Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Юрочкин Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Юрочкин Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Юрочкин Елисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володя
Отец ребёнка: Юрочкин Елисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрочкин Елисей
Смерть
Неизвестно