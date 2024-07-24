Юрочкина (Захаренко) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрочкина (Захаренко) Вера

Юрочкина (Захаренко) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захаренко Иван Пантелеймонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Юрочкин Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Юрочкин Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Юрочкин Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Юрочкин Елисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володя

Отец ребёнка: Юрочкин Елисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрочкин Елисей

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.