Сысоева Фекла Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сысоев Василий Терентьев
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Сысоев Василий Терентьев
д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сысоев Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Сысоев Василий Терентьев
п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сысоев Василий Терентьев
д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно