Сысоева Фекла Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Фекла Хрисанфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сысоев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Терентьев

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сысоев Максим Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Терентьев

д.Сысоевская (Сабанцы)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сысоев Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Сысоев Василий Терентьев

п.Сысоевский
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сысоев Василий Терентьев

д.Сысоевская (Сабанцы)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Василий Терентьев

Смерть
Неизвестно
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