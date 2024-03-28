Зыков Важенин Павел Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1700
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Дементий Иванович
Мать: не указана
родом де он города Ваги https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1691-разборная-кн https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1657-жалованье
Военная служба
С 1667
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1683-разборная-кн
Место жительства
1672
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1672-перепись
Смерть
До 1700
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1700-дозорная-кн