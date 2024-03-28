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Зыков Важенин Павел Дементьевич

Место рождения

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1700

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Дементий Иванович

Мать: не указана

Шенкурск, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
родом де он города Ваги https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1691-разборная-кн https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1657-жалованье
Военная служба
С 1667
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/служилые/1683-разборная-кн
Место жительства
1672
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1672-перепись
Смерть
До 1700
Березовка, Березовский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1700-дозорная-кн

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