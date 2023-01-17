Мартос Иван Петрович
Место рожденияИчня, Черниговская губерния (ныне - Черниговская область, Украина)
Дата рождения1754
Дата смерти17.04.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Ичня, Черниговская губерния (ныне - Черниговская область, Украина)
Место жительства
С 1774 по 1779
Рим, Италия
Место жительства
С 1779
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.04.1835