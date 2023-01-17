Мартос Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартос Иван Петрович

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Место рождения

Ичня, Черниговская губерния (ныне - Черниговская область, Украина)

Дата рождения

1754

Дата смерти

17.04.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Ичня, Черниговская губерния (ныне - Черниговская область, Украина)
Место жительства
С 1774 по 1779
Рим, Италия
Место жительства
С 1779
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
17.04.1835
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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