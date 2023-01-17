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Шарогродский Алексей Симеонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

22.01.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1817 ст.

Жена: Шарогродская Елисавета Иванова

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Шарогродский Павел Алексеев

Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Дочь: Фёкла Алексеева

Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова

Рождение ребёнка
23.04.1840 ст.

Сын: Шарогродский Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
19.04.1844 ст.

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
02.04.1847 ст.

Сын: Шарогродский Лев Алексеев

Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова

Сквира, Київська область
Смерть
22.01.1856 ст.
Сквира, Київська область
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