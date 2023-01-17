Шарогродский Алексей Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти22.01.1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1817 ст.
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Шарогродский Павел Алексеев
Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Дочь: Фёкла Алексеева
Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова
Рождение ребёнка
23.04.1840 ст.
Сын: Шарогродский Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова
Рождение ребёнка
19.04.1844 ст.
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова
Рождение ребёнка
02.04.1847 ст.
Сын: Шарогродский Лев Алексеев
Мать ребёнка: Шарогродская Елисавета Иванова
Смерть
22.01.1856 ст.