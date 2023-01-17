Бадгялъямал Гумаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадгялъямал Гумаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Габдрафиков Сайет Мухтарович

Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Габдрафиков Хади (Хазын) Мухтарович

Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Габдрафикова Зайнаб Мухтаровна

Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович

Рождение ребёнка
22.04.1911

Дочь: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович

Сарт-Чишма, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1927

Сын: Габдрафиков Мазхар Мухтарович

Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдрафиков Мухтар Усманович

Смерть
Неизвестно
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