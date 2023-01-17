Бадгялъямал Гумаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Габдрафиков Сайет Мухтарович
Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Габдрафиков Хади (Хазын) Мухтарович
Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Габдрафикова Зайнаб Мухтаровна
Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович
Рождение ребёнка
22.04.1911
Дочь: Габдрафикова Марьям Мухтаровна
Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Габдрафиков Мазхар Мухтарович
Отец ребёнка: Габдрафиков Мухтар Усманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно