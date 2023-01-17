Баяндина (Агапова) Розалия Иосифона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Сын: Баяндин Александр Борисович
Отец ребёнка: Баяндин Борис Николаевич
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Юдина Наталья Борисовна
Отец ребёнка: Баяндин Борис Николаевич
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Баяндина Елена Борисовна
Отец ребёнка: Баяндин Борис Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2021