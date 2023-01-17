Баяндина (Агапова) Розалия Иосифона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баяндина (Агапова) Розалия Иосифона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Баяндин Александр Борисович

Отец ребёнка: Баяндин Борис Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1962

Дочь: Юдина Наталья Борисовна

Отец ребёнка: Баяндин Борис Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Баяндина Елена Борисовна

Отец ребёнка: Баяндин Борис Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Борис Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
2021
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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