Perdel Jüri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Perdel Jüri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1857

Дата смерти

30.01.1927

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1857

Отец: Perdel Johan

Мать: Perdel Lena

Смерть
30.01.1927
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