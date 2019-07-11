Захаренкова (Шендевицкая) Марина Альбертовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1964
Дата смерти11.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1964
Рождение ребёнка
15.03.1986
Сын: Захаренков Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Захаренков Алексей Леонидович
Рождение ребёнка
06.08.1995
Сын: Захаренков Елисей Алексеевич
Отец ребёнка: Захаренков Алексей Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.2019