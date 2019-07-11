Захаренкова (Шендевицкая) Марина Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренкова (Шендевицкая) Марина Альбертовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1964

Дата смерти

11.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1964

Отец: Шендевицкий Альберт Сергеевич

Мать: Шендевицкая Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
15.03.1986

Сын: Захаренков Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Захаренков Алексей Леонидович

Рождение ребёнка
06.08.1995

Сын: Захаренков Елисей Алексеевич

Отец ребёнка: Захаренков Алексей Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаренков Алексей Леонидович

Смерть
11.07.2019
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