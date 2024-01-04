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Хованцев Владимир Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1957

Отец: Хованцев Борис Иванович

Мать: Хованцева Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева (Хованцева) Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Хованцева (Романова) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
20.03.1989

Дочь: Солодилова (Хованцева) Мария Владимировна

Мать ребёнка: Хованцева (Романова) Ольга Владимировна

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