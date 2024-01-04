Хованцев Владимир Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1957
Отец: Хованцев Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева (Хованцева) Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Хованцева (Романова) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
20.03.1989
Дочь: Солодилова (Хованцева) Мария Владимировна
Мать ребёнка: Хованцева (Романова) Ольга Владимировна