Кондратенко Зиновия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Зиновия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кондратенко Сильвестр Демьянович

Отец ребёнка: Кондратенко Демьян Захарович

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
До 1839

Муж: Кондратенко Демьян Захарович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феоктиста Демьяновна

Отец ребёнка: Кондратенко Демьян Захарович

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Кондратенко Евмений Демьянович

Отец ребёнка: Кондратенко Демьян Захарович

Гнилица, Харківська область
Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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