Кондратенко Зиновия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кондратенко Сильвестр Демьянович
Отец ребёнка: Кондратенко Демьян Захарович
Бракосочетание
До 1839
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феоктиста Демьяновна
Отец ребёнка: Кондратенко Демьян Захарович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Кондратенко Евмений Демьянович
Отец ребёнка: Кондратенко Демьян Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно