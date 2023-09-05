Pavula Evgeny Igorevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pavula Evgeny Igorevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1982

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1982

Отец: Pavula Igor Vasilievich

Мать: Pavula Olga Trudovna

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