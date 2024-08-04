Гурьянова Мария Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Гурьянов Тимофей Афанасьевич
Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Гурьянов Тимофей Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Садиер (Тимофеева-Гурьянова) Наталья Тимофеевна
Отец ребёнка: Гурьянов Тимофей Афанасьевич
Смерть
Неизвестно