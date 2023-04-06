Пасынков Порфирий Севастьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Татьяна Порфирьева
Мать ребёнка: Пасынкова Агафья Владимирова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Пасынков Прокопий Порфирьев
Мать ребёнка: Пасынкова Агафья Владимирова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812