Пасынков Порфирий Севастьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Порфирий Севастьянов

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Место рождения

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Пасынков Севастьян Иванов

Мать: Пасынкова Татьяна Ефимова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Татьяна Порфирьева

Мать ребёнка: Пасынкова Агафья Владимирова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Пасынков Прокопий Порфирьев

Мать ребёнка: Пасынкова Агафья Владимирова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Агафья Владимирова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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