Ермолай Симеонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолай Симеонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Около 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1842

Отец: Симеон Афанасьевич

Мать: Параскева Афанасьевна

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