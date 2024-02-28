Гладкова Наталья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГладкова Наталья Петрова

Гладкова Наталья Петрова

Место рождения

д.Новой Гребневской волости Богородского уезда Московской губернии

Дата рождения

1874

Дата смерти

06.04.1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладков Павел Васильев

Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев

Бракосочетание
02.02.1890

Муж: Гладков Василий Васильев

Рождение ребёнка
30.08.1893

Сын: Гладков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев

Рождение ребёнка
13.02.1896

Сын: Гладков Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев

Рождение ребёнка
17.06.1898

Сын: Гладков Иоан Васильевич

Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев

Смерть
06.04.1904
Причина смерти: Умерла после трагической смерти дочери
Рождение ребёнка
06.06.1908

Сын: Гладков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев

Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.