Гладкова Наталья Петрова
Место рожденияд.Новой Гребневской волости Богородского уезда Московской губернии
Дата рождения1874
Дата смерти06.04.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев
Бракосочетание
02.02.1890
Рождение ребёнка
30.08.1893
Сын: Гладков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев
Рождение ребёнка
13.02.1896
Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев
Рождение ребёнка
17.06.1898
Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев
Смерть
06.04.1904
Причина смерти: Умерла после трагической смерти дочери
Рождение ребёнка
06.06.1908
Сын: Гладков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гладков Василий Васильев
Похороны
Неизвестно