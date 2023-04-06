Ваганова (Корчагина (Арочка)) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Корчагина (Арочка)) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ваганов Александр Николаевич

Мать: Ваганова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Корчагин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Корчагин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Корчагина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич

Крещение
Неизвестно
Смерть
1980
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