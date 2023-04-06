Ваганова (Корчагина (Арочка)) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1942
Сын: Корчагин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Корчагин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Корчагина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич
Крещение
Неизвестно
Смерть
1980