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Schwab Benjamín (Lolo)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1917

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1917

Отец: Schwab José

Мать: Schwab Ana Eva

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