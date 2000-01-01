Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Долбня Иван Васильевич

Отец ребёнка: Долбня Василий Степанович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долбня Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долбня Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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