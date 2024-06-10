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Лоскутова Аграфена (Агрипина) Егоровна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

23.06.1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1827 ст.

Отец: Лоскутов Егор Сергеев

Мать: Лоскутова (Грязина) Акулина (Акилина) Прокопьевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Егор Сергеева Лоскутова дочь Агрипина. Восприемник: починка Красного Ключа крестьянская дочь девица Татьяна Борисова Куклиных. Крещение 25.06.1827 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк... Показать все
Смерть
Неизвестно

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