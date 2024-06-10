Лоскутова Аграфена (Агрипина) Егоровна
Место рождения
Дата рождения23.06.1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.06.1827 ст.
У крестьянина Егор Сергеева Лоскутова дочь Агрипина. Восприемник: починка Красного Ключа крестьянская дочь девица Татьяна Борисова Куклиных. Крещение 25.06.1827 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк... Показать все
Смерть
Неизвестно