Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно