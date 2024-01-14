Агрипина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгрипина Ивановна

Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Абрамцев Филипп Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close