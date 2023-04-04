Басманов (Иртанов) Иван Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басманов (Иртанов) Иван Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Басманов Павел Иванович

Мать ребёнка: Басманова Ольга Борисовна

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Басманов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Басманова Ольга Борисовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Тиф
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