Басманов (Иртанов) Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Басманова Ольга Борисовна
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Басманова Ольга Борисовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Тиф