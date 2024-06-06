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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Николай

Отец ребёнка: Лисов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Анатолий

Отец ребёнка: Лисов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Александр

Отец ребёнка: Лисов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисов Яков

Отец ребёнка: Лисов ?

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