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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Николай
Отец ребёнка: Лисов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Анатолий
Отец ребёнка: Лисов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Александр
Отец ребёнка: Лисов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисов Яков
Отец ребёнка: Лисов ?