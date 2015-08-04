Панишева (Прокаева) Зинаида Андреевна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти04.08.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панишев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Панишев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Панишев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панишев Николай
Смерть
04.08.2015
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область