Панишева (Прокаева) Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панишева (Прокаева) Зинаида Андреевна

Место рождения

Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

04.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Прокаев Андрей Порфирьевич

Мать: Прокаева (Азракова) Анна Тимофеевна

Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панишев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Панишев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Панишев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панишев Николай

Смерть
04.08.2015
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

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