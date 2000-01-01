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Красулин Павел Ильич
Красулин Павел Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
1874
Пол
Мужской
Отец
Красулин Илия Авраамиевич
1839 г.р.
Мать
Красулина (Балмашова) Матрона Феодотовна (Федотовна)
Около 1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Красулин Илия Авраамиевич
Мать:
Красулина Матрона Феодотовна (Федотовна)
Смерть
1874
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