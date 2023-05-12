Московкин (Репина) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1928
Сын: Московкин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Московкин Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
11.11.1929
Дочь: Московкина Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Московкин Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
08.03.1934
Дочь: Московкина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Московкин Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
20.11.1934
Дочь: Московкина Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Московкин Андрей Ефремович
Смерть
Неизвестно