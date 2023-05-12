Московкин (Репина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московкин (Репина) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1928

Сын: Московкин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Московкин Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
11.11.1929

Дочь: Московкина Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Московкин Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
08.03.1934

Дочь: Московкина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Московкин Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
20.11.1934

Дочь: Московкина Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Московкин Андрей Ефремович

Смерть
Неизвестно
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