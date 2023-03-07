Солодянкин Малафей Юдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Малафей Юдин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Солодянкин Иуда (Юда) Ильин

Мать: Солодянкина Федора Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Солодянкин Влас (Макаров)

Мать ребёнка: Солодянкина Матрена Алексеева

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Солодянкин Феофил Малафеев

Мать ребёнка: Солодянкина Матрена Алексеева

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Матрена Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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