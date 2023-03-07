Солодянкин Малафей Юдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Солодянкин Влас (Макаров)
Мать ребёнка: Солодянкина Матрена Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Солодянкин Феофил Малафеев
Мать ребёнка: Солодянкина Матрена Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762