Богуш Мотя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуш Мотя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1864 г.р.

Мать

До 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1882

Отец: Богуш Кузьма

Мать: Богуш Жена

Смерть
Неизвестно
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